Abdullah Avcı'dan Şenol Güneş'e gönderme!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Diyorlar ki bekler neden ileri gitmiyor. Geçen sezon Adriano, Caner, Gökhan toplam 3 gol katkısı yaptı. O oyun, sağlıklı bir oyun değildi." sözleriyle Şenol Güneş'in oyununu eleştirdi.

03.10.2019 22:49
Abdullah Avcı'dan Şenol Güneş'e gönderme!

Wolverhampton maçından sonra konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın eski hocası Şenol Güneş'in oyununu eleştirdi.

Avcı, "Kulübün içinde yapılan toplantılarda en ufak bir iletişim sorunu yok. Oyun içinde stresin yükselmesi şu an normal çünkü daha önce içinde olmadığımız bir durumu yaşıyoruz. Set oyunu oynarken benim 5 sene çalıştığım takım, 4 tane değişik oyun oynadı. Hepsinde de ligin en az gol yiyen takımıydı. Sen benim açımdan düşünebiliyor musun? Geçen sene 30. hafta 18 gol, bugün şu ana dek 14 gol." dedi.

"DİYORLAR Kİ BEKLER NEDEN İLERİ GİTMİYOR"

Deneyimli hoca, "Geçen sene ben Beşiktaş'ın analizini yaparak geldim buraya. Güçlü-güçsüz yanlarını. Belki de ilk defa bir teknik adam hiçbir şey sorgulamadan durum tespiti yaparak geldi buraya. Diyorlar ki bekler neden ileri gitmiyor. Geçen sezon Adriano, Caner, Gökhan toplam 3 gol katkısı yaptı. O oyun, sağlıklı bir oyun değildi." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (3)

  • CANMEN:
    SAYIN GüNESE KLAS BIR OYUNCU BOLLUGU SUNULDU. . . ENKAZI SAYIN AVCIYA KALDI. . . KIM GELIRSE GELSIN, BJK BI ENKAZ KADRODAN IBADET. . . . VE SAYIN AVCININ OYUN SABLONUNA GECIT SAGLAYAMAYAN BI UYUSUK FUTBOLCU TOPLULUGU. . . YENI GELENDE DAHA BI DENISIK SABLON HAZIRLAMAK ISTEYECEK VE YINE BUNU DEVREYE SOKAMIYAN FUTBOLCULAR OLACAK. . . . KI SAYIN AVCI öNüMüZDEKI IKI HAFTADA MUTLAKA KENDILIGINDEN BIRAKACAKTIR. . . .
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  • XXİ:
    kendini sayın şenol güneşlemi kıyaslıyorsun ?bravoşenol güneş beşiktaş takımını böyle içler acısı bir duruma düşürmedi.
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  • BJK:
    Siz gerçekten değil Bjk yi hiçbir maçı izleme ya da izle yorum yapma geçen sene ki başarılar Şenol beyciğin hiçbir katkısı yoktur açık ve net. Bu Samet Aybaba ve Bilic''e hakarettir. Sizden önce sistem geliştirilsin oyuncular sisteme göre transfer olsun gelde çöreklen. 2002 deyip duranlar o kadronun büyük çoğunluğu GS oyuncusuydu Şampiyon oyunculardı. Trabzon''da ne başarısı vardı Bursa da ? Avcı İBB de bu farkını ortaya koymuştur.
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