Abdullah Avcı'dan Fikret Orman'a: Ayrılabilirim

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve eleştiri oklarının hedefinde olan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevi bırakacağını söyleyen Fikret Orman ile görüştüğü ve "Görevi bırakmam istenirse hemen ayrılabilirim" dediği öğrenildi.

01.10.2019 10:04

Seçim kararı sonrasında inzivaya çekilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün İstanbul'a döndü ve teknik direktör Abdullah Avcı ile buluştu. Marmaris'te olduğu için Trabzonspor maçına gitmeyen Orman, İstanbul'a döner dönmez Avcı ile kahvaltıda bir araya geldi. Bir yöneticinin daha yer aldığı buluşmada Avcı, "Görevi bırakmam istenirse hemen ayrılabilirim" dedi.

"NEDEN KÖTÜ SONUÇ ALIYORUZ?"

Bu sözlere karşı çıkan başkan Orman ise, "Görevine devam et hocam, iki önemli maç var. Avrupa'ya konsantre ol. Sana biz destek olmayacaksak kim olacak? O yüzden senin tek odağın takım olsun" diye konuştu. Görüşmede takımın durumu hakkında bilgi alan Orman, "Neden kötü sonuçlar alıyoruz?" sorusunu da yöneltti. Kartal'ın hocası ise "Çok erken goller yiyoruz ve oyuncular kafa olarak bir anda maçtan kopuyor. Büyük takım reaksiyonu veremiyoruz" sözleriyle sorunları aktardı.

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YORUMLAR (17)

  • OSCAR:
    Frt misin fìrt misin nesin.. Man utd nin basketbolda ne başarısı var. İnter in basketbolda ne başarısı var. Paris sen German in besketbolda ne başarısı var. Liverpool un basketbolda ne başarısı var.. Onun için boş yapma..
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  • KING SHOWER:
    Ben gsliyim bence abdullah hoca değerli bir Türk antrenör hemen harcamamalıyız şans verilmeli ilk yarı sonuna kadar
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  • FRT:
    BEŞİKTAŞ BÜYÜK TAKIMMIKİ BÜYÜK TAKIM TEPKİSİ VERSİN. AVRUPADA FUTBOL BASKETBOL VOLEYBOL HENTBOL VEYA HERHANGİ BİR SPOR DALINDA NE BAŞARISI VAR. . ??
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  • BJK 33:
    kendi ayrılan FİKO sana nasıl kal diyor bu takımın sana ihtiyacı yok teknik direktörsüz maça çıksalar çok daha başarılı olurlar
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  • KONYALI:
    doğru söylüyor cok erken gol yiyoruz Bratislava ya karşı yediğimiz goller hatırlatalım 92 ve 93 dakika buda mı erken, 4-3-3 oynuyorsun orta göbekte 37 yaşında bi atiba tek başına ne yapsın sağ so kanat oyuncuların çizgiden içeriye doğru giren yok yan hakemden farkları yok. Gecen senenin fenerbahcesi olduk yazıklar olsun siz oynatacağınız oyuna yok sistem oturtuyormuş laaaaaaaaaan bu sistem ikinci lige düşme sistem ise doğru yoldasın
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