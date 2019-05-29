Abdullah Avcı'dan Beşiktaş için sürpriz hamle
Beşiktaş'ta A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'in yerine düşünülen Abdullah Avcı, Fikret Orman ile yaptığı konuşmada Göksel Gümüşdağ'dan transfer için izin isteyeceği öğrenildi.
Medipol Başakşehir'in önceki gün yaptığı "Teknik direktörümüz ve oyuncularımız için bize resmi teklif gelmedi" açıklaması Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'ta bu transferin bir maliyetinin olacağı şeklinde yorumlandı.
Kulübüyle 5 yıllık mukavelesi bulunan Abdullah Avcı ise sorunu çözmek için devreye girdi. Tecrübeli çalıştırıcının Başkan Fikret Orman'a "Sayın Gümüşdağ ile görüşeyim, durumu anlatarak müsaade isteyeyim" dediği öğrenildi.
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Başakşehir'de üst üste iki sezon kaçırdığı şampiyonluk sonrası kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Abdullah Avcı'nın Gümüşdağ'la yapacağı görüşmenin olumlu geçmesi halinde siyah-beyazlılarla 3 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi.
Beşiktaş, Avcı'da sorun çıkması halinde Tayfun Korkut ile masaya oturacak. Fikret Orman, Korkut'la geçtiğimiz hafta bir araya gelerek nabız yoklamıştı. Kartal'ın bir diğer alternatifi ise Sergen Yalçın.
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hani sergen geliyorduCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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hayaller sergen gerçekelr abdullah avcı :(Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Baskan taraftarı bölmeye utanmiyormusun Senolun gideceği yarım sezondur belli alacağını bilmiyormusunu biliyorsun kimi avcı kimi luce kimi Sergen Vs Vs ama sen taraftarı bölüp kendine payeler çıkarıp çevir gazı yapıyorsun Orası Besiktasimizin Başkanlık Makamı senin ofisin değil Akıllı ol seçildiğinede güvenme Kuyruksuz Uçurtma Gibi GidersinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bir yerlere şirinlik yarışına girmeyin. . Herkes aklını başına alsın taşıyacağı yükün altına girsin. . Borç korkusu için şirinlik yapılmaya çalışılıyor sa, çok yazık. . Ayrıca herkes de haddini bilmeli. . Görünen o ki, bu zat da çekerini bilmiyor. . Bisiklet sürücüsünden TIR Şoförlüğü bekleyenler olası kazalara çanak tutuyordur. . Bu kazadan en çok zarar görecek te MAL SAHİBİ dir (taraftar) . . Herkes ceketini alır kaçar. . Rıza, Şifo, Sergen, Samet ya da Deli İbo. . İlle de bisikletçi niye ?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HAYIRLI OLSUN BJK Lİ ARKADAŞAR 3 SENE BEKLERSİNİZCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır