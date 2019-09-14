Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Maçta kural hatası olabilir

14.09.2019 23:18

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e konuk oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Gazişehir Gaziantep 3-2'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Gazişehir Gaziantep'in gollerini Twumasi, Güray Vural ve Raman atarken, Beşiktaş'ın gollerini ise Umut Nayır ve Atiba kaydetti. Karşılaşmada Beşiktaş'ta Elneny ve Vida, Gazişehir Gaziantep'te ise Kayode kırmızı kart gördü.

"KAYODE GEÇEN HAFTA KIRMIZI KART YEDİ"

Maç sonunda konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, buldukları fırsatları değerlendiremediklerini ifade ederek, "Kazanmak için son hafta oyun kalitesini buraya da yansıtmak istiyorduk. Ancak bir penaltı, kırmızı kart, 95 dakika eşit oynayamadık. İkinci yarı tam oyun elimize almaya çalışırken 2. golü yedik. Son bölümde de fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Ben Gaziantep'i tebrik ediyorum. Biz topa sahip olmak istiyoruz ancak hakemlerin oyunu hızlandırması lazım. Rakibimizi tebrik ediyorum. Gazişehir Gaziantep takım oyuncusu Kayode geçen hafta kırmızı kart yedi. Bu oyuncu her hafta atılıyor. Bu kural hatası olabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA