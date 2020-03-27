SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı - Spor
Werder Bremen, Hollanda, Ajax, Spor

Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı

2017 yılında sahada kalbi duran ve 1 yıl komada kalan Ajaxlı Abdelhak Nouri'nin son durumu ile ilgili ağabeyi Abderrahim bilgi verdi. Abderrahim, kardeşi Abdelhak Nouri'nin 2 sene 9 ay sonra komadan uyandığını söyledi.

27.03.2020 08:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:38
Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı

8 Temmuz 2017'de Ajax'ın Werder Bremen ile oynadığı maçta kalbi duran ve 1 yıl sonra komadan uyanabilen Abdelhak Nouri'nin son durumu ile ilgili ağabeyinden açıklama geldi.

Hollanda'da katıldığı bir TV programında konuşan büyük ağabeyi Abderrahim yaptığı açıklamada kardeşinin yaşam mücadelesine devam ettiğini ve bir şekilde iletişim kurduklarını ve kendi başına yapabildiği şeyleri anlattı.

"NEREDE OLDUĞUNUN FARKINDA"

Son durumuyla ilgili, "Uyuyor, uyanıyor, yiyor ama yataktan kalkamıyor. Son zamanlarda kaşlarını kaldırarak geliştirdiğimiz bir iletişim şeklimiz var. Bu onun için en iyi spor olarak görünüyor. Nerede olduğunun farkında, ailesi ile olduğunun farında. Onunla sık sık konuşuyoruz ve maçları bile izliyoruz." sözlerini kullandı.

Nouri'nin talihsiz olayın ardından yaşam mücadelesine devam ettiğini belirten ağabeyi, Nouri'nin kendileriyle birlikte olduğu için Allah'a her gün şükrettiklerini belirtti.

(Sporx)

Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı

Haberin Videosu:

Ajaxlı Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (1)
KLM: Demek ki komada olan bitkisel hayatta olan yaşam destek ünitesine bağlı yaşatılanların fişini çekmemek lazım
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş'a büyük müjde! Karius'a talip çıktı Spor
Beşiktaş'a büyük müjde! Karius'a talip çıktı
Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor Spor
Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı Spor
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum Spor
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
Britney 100 metre rekoru kırdığını iddia etti! Takipçileri kanıt istedi Spor
Britney 100 metre rekoru kırdığını iddia etti! Takipçileri kanıt istedi
Arda'dan duygusal Terim paylaşımı: Dokunsalar ağlayacağım Spor
Arda'dan duygusal Terim paylaşımı: Dokunsalar ağlayacağım
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı
Graziano Pelle ve sevgilisinin koronavirüs dansı rekor kırdı
Graziano Pelle ve sevgilisinin koronavirüs dansı rekor kırdı
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Sporting Lizbon Başkanı Varandas, koronavirüs ile savaşmak için orduya katıldı
Sporting Lizbon Başkanı Varandas, koronavirüs ile savaşmak için orduya katıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu
Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu
Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni
Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ender Saraç Seren Serengil Chloe Loughnan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Ersun Yanal Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İran Polis Kadın İtalya
Şu an buradasınız: Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 09:08:41. #1.14#
title