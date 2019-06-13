ABD petrol fiyatı tahminlerini aşağı çekti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) "Haziran 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolde bu yıla ilişkin varil fiyatı beklentisini 63 dolardan 59 dolara, Brent petrolde ise 70 dolardan 67 dolara düşürdüğü belirtildi.

GÜNLÜK 1,2 MİLYON VARİL ARTIŞ BEKLENİYOR

Raporda, fiyat tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonla ilgili olarak, küresel petrol talebindeki artışla ilgili belirsizliğe dikkat çekildi. Buna göre, EIA küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 1,2 milyon varil artış göstermesini bekliyor. EIA'nın mayıs ayı raporunda küresel petrol talebinin bu yıl 1,4 milyon varil yükselmesinin beklendiği kaydedilmişti.

ÜRETİM TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

ABD'nin 2019 ve 2020'ye ilişkin ham petrol üretim tahminlerinin de aşağı çekildiği belirtilirken, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,32 milyon varil, gelecek yıl ise 13,26 milyon varil olacağı öngörülüyor. EIA'nın mayıs ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2019'da 12,45 milyon varil, 2020'de ise 13,38 milyon varil olacağı tahmin edilmişti.

GEÇEN YIL RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN'I GERİDE BIRAKMIŞTI

ABD'nin ham petrol üretimi geçen yıl kasımda günlük ortalama 11,7 milyon varile ulaşarak, Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bırakmıştı. Ülkenin ham petrol üretimi 25-31 Mayıs haftasında ise günlük ortalama 12,4 milyon varile tırmanarak yeni bir rekor kırmıştı.

Kaynak: AA