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Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed, faizlerde değişikliğe gitmediğini duyurdu

Son dakika: Fed yılın son toplantısında faizleri değiştirmedi ve gösterge faizini 1,50 - 1,75 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, önceki üç toplantısında toplam 75 baz puan faiz indirmişti.

11.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:23

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yaptığı toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Temmuz ayından bu yana 3 kez faiz indiren Fed bu kez faizleri değiştirmedi ve 1,50 - 1,75 aralığında sabit tuttu.

Belirsizlikler" kelimesi karar metninden çıkartıldı. Kararın ardından yapılan açıklamada, "Faizler büyümeyi desteklemek için uygun, işgücü piyasası güçlü, ılımlı hızda büyüyor" ifadesi kullanıldı. Noktasal grafik ise 2020 yılı boyunca para politikasının mevcut durumunu koruyacağını işaret etti.


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: Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed, faizlerde değişikliğe gitmediğini duyurdu
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