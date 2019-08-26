ABD'li yatırımcılar Alman Axel Springer'in yüzde 42,5'ini satın aldı

26.08.2019 11:28

ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts'in (KKR), Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Alman medya şirketi Axel Springer AG'nin hisselerinin yüzde 42,5'sini satın aldığı bildirildi.

Axel Springer'den yapılan açıklamada, 21 Ağustos itibariyle KKR'nin şirketin sermayesinin yüzde 42,5'ine denk gelen hissesini topladığı belirtildi.

Açıklamada, hisse satışıyla, KKR ile stratejik ortaklık yolunda başka bir önemli dönüm noktasına ulaşıldığı ifade edilerek, satın alma işlemlerinin yabancı yatırım ve birleşme için gerekli izinlerin alındıktan sonra bu yılın son çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

KKR, 21 Haziran'da Alman şirketin azınlık hisselerini satın almak için hisse başına 63 avro önermiş, teklif şirketin 29 Mayıs'ta hisse kapanış fiyatının (45,10 avro) yaklaşık yüzde 40'ının üzerinde kalmıştı. Söz konusu teklifin, Axel Springer hisselerinin en az yüzde 20'sine denk gelmesine ve yabancı yatırım ve birleşme gibi gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğu belirtilmişti.

Almanya'nın Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Axel Springer, son zamanlarda gayrimenkul ve iş ilanları hizmeti sağlayan dijital ağırlıklı bir medya devine dönüşmüştü. Şirket geçen yıl gelirini yüzde 4,1 artırarak 3,2 milyar avroya yükselirken, şirketin karı da yüzde 4,8 yükselerek 528 milyon avro olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA