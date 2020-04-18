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Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Dünya, Ekonomi

ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD, salgınla mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolarlık yardım yapacak.

18.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:22
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak

ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Paul Jones, ülkesinin Pakistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek için 8,4 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı. Büyükelçiliğin YouTube kanalında konuşan Jones, desteğin 3 milyon dolarlık kısmının, 3 mobil test laboratuvarı ve yüksek teknolojili acil operasyon merkezi kurulumu için harcanacağını söyledi. Jones, mobil laboratuvarların virüsün en çok görüldüğü bölgelerde hizmete gireceğini, operasyon merkezinin ise İslamabad ile 4 eyalette kurulacağını kaydetti.

YARDIMIN 2,4 MİLYON DOLARI AFGAN MÜLTECİLER İÇİN KULLANILACAK

Yapılacak yardımın 2,4 milyon dolarlık kısmının Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği üzerinden Pakistan'daki Afgan mülteciler için harcanacağını dile getiren Jones, hastanelerdeki yükü azaltmak için evlerde tedavi görenlere hizmet veren sağlık çalışanları için de 2 milyon dolar destek sağlanacağını söyledi.

YARDIMIN 1 MİLYON DOLARLIK KISMINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Jones, "Pakistan'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise borç ödeme kolaylığının sağlanmasıydı. ABD'nin öncülüğünde G-20 ülkeleri bu kolaylığın sağlanması fikrini destekliyor" ifadelerini kullandı.

Jones, yardımın 1 milyon dolarlık kısmının kullanım alanına ilişkin ise bilgi vermedi.

ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak

Kaynak: AA

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