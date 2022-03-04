ABD'de istihdam şubatta beklenenden fazla arttı

ABD'de tarım dışı istihdam, şubatta 678 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,8'e indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam şubatta 678 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini geride bırakarak 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşan tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 400 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve ticari hizmetler, sağlık hizmetleri ve inşaat oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin geçen yılın aralık ve ocak ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, geçen yıl aralıkta tarım dışı istihdamdaki artış 510 binden 588 bine yükseltilirken, ocak ayı verisindeki artış 467 binden 481 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı beklentilerin üzerinde düştü

ABD'de işsizlik oranı ise şubatta 0,2 puan azalarak yüzde 3,8'e geriledi.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde düşüş gösteren işsizlik oranının, yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik oranı, ocakta yüzde 4 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı, şubatta 243 bin kişi azalarak 6,3 milyona indi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan artarak yüzde 62,3 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,7'y çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç sınırlı bir artış göstererek 31,58 dolar oldu.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, istihdam artışının şubatta hız kazandığını ancak jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan ters rüzgarların iş güvenini zedeleyebileceği ve gelecek aylarda istihdam artışını yavaşlatabileceğini belirtti.