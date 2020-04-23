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Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Dünya, Ekonomi, Haber

ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüs salgınının etkisiyle 18 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 4 milyon 427 bin oldu.

23.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:49

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 810 bin kişi azalarak 4 milyon 427 bin olarak kaydedildi.

BEKLENTİ 4 MİLYON 200 BİNDİ

Koronavirüs (Kovid 19) salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa beklentisi, 4 milyon 200 bin seviyesinde olması yönündeydi. İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 5 milyon 245 binden 5 milyon 237 bine revize edildi.

SAYI 5 HAFTADA 26,4 MİLYONA ULAŞTI

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 5 haftada toplam 26 milyon 453 bine ulaştı. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 280 bin kişi artarak 5 milyon 786 bin 500'e yükseldi. Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 11 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 milyon 64 bin kişi artarak 15 milyon 976 bin olarak kaydedildi.

ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı

Kaynak: AA

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