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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Haber

ABD'de imalat sanayi PMI 11 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 11,6 puanlık azalışla 36,9 değerine geriledi ve 11 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

23.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:40
ABD'de imalat sanayi PMI 11 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 11,6 puanlık azalışla 36,9 değerine geriledi ve 11 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin nisan ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 11,6 puan azalarak 36,9 puana geriledi.

Kovid-19 salgınının etkisiyle 11 yılın en düşük seviyesini kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi, nisanda 38 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Salgın nedeniyle nisanda düşüşünü sürdüren endeks, mart ayında 48,5 olarak kaydedilmişti.

Hizmet sektörü endeksinde sert düşüş

Hizmet sektörü PMI da nisanda bir önceki aya göre 12,8 puan azalışla 27'ye düştü. Hizmet sektörü PMI, martta ise 39,8 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da nisanda bir önceki aya kıyasla 13,5 puan azalarak 27,4 oldu. Bileşik PMI, martta 40,9 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, Kovid-19 salgınının ABD ekonomisine yakın tarihte görüşmemiş bir şiddette darbe vurduğunu belirtti.

Öncü PMI verilerindeki bozulmanın, ekonomideki daralma oranının küresel finansal kriz dönemindekinden daha fazla olacağını gösterdiğini aktaran Williamson, PMI verilerindeki düşüşün, bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomide tarihi bir daralmanın işaretçisi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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