ABD'de Federal Hükümetin Kapalı Olmasından Dolayı Maaş Alamayan Çalışanlar, Çareyi Tefecilerde Buldu

ABD'de federal hükümetin tarihin en uzun kapanışını yaşamasının ekonomik etkileri her geçen gün artıyor. 29 gündür kapalı olan federal hükümetin 800 bin çalışanı maaş alamıyor. Maddi sıkıntı yaşayan çalışanlar, çareyi tefecilerde buldu. Çalışanlar ellerindeki mücevher, televizyon gibi değerli eşyaları tefecilere teminat olarak verip kısa vadeli borç para almaya başladılar.

DEĞERLİ EŞYA KARŞILIĞINDA BORÇ PARA ALIYORLAR

ABD'nin Billings şehrinde tefecilik yapan Blaine Fortner, her gün faiz karşılığı borç para almaya gelen kişi sayısının arttığını ve verdikleri değerli eşyalar karşılığında kısa vadeli borç aldıklarını söyledi. Fortner, kişilerin borçlarını belirtilen zamanda ödememeleri durumda teminat olarak verdikleri eşyaları sattıklarını belirtti.

ÇALIŞANLARIN UMUDU KALMADI

Bazı kişilerin bir kaç yüz dolar değerinde olan bir battaniyeyi bile 50 dolar borç karşılığında rehin olarak verdiklerini ve durumun git gide daha kötüye gitmeye başladığını anlatan Fortner, "Hükümetin tekrar açılması sonucunda federal işçiler maaşlarını aldığında bu borçları ödeme ihtimalleri çok yüksek. Ancak benden borç para alan bir işçi telefonla arayarak borcunu ödemesinin çok zor olduğunu söyledi." dedi. Yaşanan bu durum aslında insanların umudu kalmadığını gösteriyor.

"İNSANLAR İŞLERİNİ BIRAKMA NOKTASINA GELDİ"

Virgina eyelatinde tefecilik yapan Richard Andrews ise kendisinden faiz ile borç almaya gelen federal işçi sayısında her geçen gün artış olduğunu söyledi. Son zamanlarda borç almaya gelen kişilere özellikle federal işçi olup olmadıklarını sorduğunu söyleyen Andrews, "Herkes durumdan şikayetçi. İnsanlar ne yapacaklarını bilmiyor ve artık uğruna çok çaba sarf ettikleri işlerini bırakma noktasına geldiler" dedi.

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