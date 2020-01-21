: ABD'de devam eden Halkbank davasında ABD'li savcı para cezası talep etti

21.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:00

New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman imzalı talep dilekçesinde Halkbank'ın İran'a uygulanan yaptırımları delmekle suçlandığı davanın duruşmalarına katılmaması nedeniyle cezalandırılması istendi.

KATILIM GÖSTERİLMEYEN HER DURUŞMA İÇİN CEZANIN 2 KATINA ÇIKARILMASI İSTENDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, dilekçede bankanın katılmadığı her duruşma için başlangıçta 1 milyon dolar ceza verilmesi ve katılım gösterilmeyen her duruşmada miktarın iki katına çıkarılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Halkbank'ın ABD'de süren daha önceki soruşturma sürecini takip eden hukuk firması King & Spalding, dün gece mahkeme hakimi Richard Berman'a dört sayfalık yazılı başvuru yaparak, bankanın yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirilmişti.

King & Spalding adına mahkemeye gönderilen yazılı başvuruyu imzalayan avukat Andrew Hruska, Halkbank adına duruşma tebligatı ve mahkemeye katılma yetkilerinin olmadığını bir kez daha yineleyerek, Halkbank'ın açılan dava konusu olan suçlamaları kabul etmediğini belirtmişti.

King & Spalding hukuk firması, yapılacak duruşmaya sadece gözlemci sıfatıyla katılabileceklerini açıklamıştı.

ABD'DE ŞUBESİ YOK

Avukat Hruska, Halkbank'ın İstanbul merkezli bir Türk devlet bankası olduğunu, ABD'de her hangi bir şubesi veya fiziki bir bağlantısı olmadığını kaydetti.

Avukat Hruska, ABD ile Türkiye arasında daha önce yapılan hukuki anlaşmalar çerçevesinde, Amerikan makamlarının Türk Adalet Bakanlığı'na 30 gün öncesinden resmi başvuruda bulunması gerektiğini kaydetti.

Avukat Hruska, şartların sağlanması halinde Halkbank'ın sınırlı ve özel yapılacak bir duruşmaya katılabileceğini belirtti. Avukat Hruska ayrıca mahkemenin Halkbank'ı yargılama yetkisinin olmadığını belirterek, davanın düşürülmesi ve tarafsızlığını kaybettiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunacaklarını da belirtti.

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