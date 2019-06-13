ABD`de bütçe Mayıs ayında tarihin en yüksek açığını verdi

ABD`de federal bütçe Mayıs ayında 185,5 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 208 milyar dolar açık verdi. Bu, bugüne kadar bir Mayıs ayında verilen en büyük bütçe açığı olarak kayıtlara geçti.

HARCAMALAR76 MİLYON DOLAR ARTTI

Mayıs ayında bütçe harcamaları 2018'in aynı ayındaki 364 milyar dolardan 440 milyar dolara yükselirken, gelirler ise 217 milyar dolardan 232 milyardolara çıktı.

1 Ekim 2018'de başlayan mali yılın ilk 8 ayı itibariyle toplam bütçe açığı ise 739 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde açık 532 milyar dolar seviyesindeydi.