ABD'de Bir Kişiye Ayda Bir Kez "Bambi" İzleme Cezası

– ABD'de geniş kapsamlı ceylan avlamadan suçlu bulunan bir kişiye, bir yıl hapis cezasının yanında ayda bir kez bir ceylanın hikayesini anlatan "Bambi" isimli filmi izleme "cezası" da verildi.

Ceylan avlama suçundan mahkemeye çıkan dört kişiden diğer üçüne de toplamda 40 bin dolardan fazla para cezası verildi. - İstanbul

Kaynak: DHA