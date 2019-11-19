AB'nin 150 çiftçiye yolladığı paraya, elektrik dağıtım şirketi icra yoluyla el koydu

19.11.2019 07:21 | Son Güncelleme: 19.11.2019 07:36

Diyarbakır'da, Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı kapsamında 264 çiftçiye hak ettikleri hibe tutarları ödenmeye başlandı. Ancak 150 çiftçi DEDAŞ'ın icrası nedeniyle parasını alamadı.

Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı kapsamında 2019 yılında Diyarbakır'da 274 yatırımcının projesi onaylandı. Onaylanan bu projeler için Tarım ve Orman Bakanlığınca 10 milyon 400 bin lira ödenek tahsis edildi. Hibe sözleşmesi kapsamında satın alınan sulama sistemlerinin tarlada montajını gerçekleştiren 264 çiftçiye Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin kontrollerinin ardından hak ettikleri 9 milyon 600 bin lira hibe desteği ödenmeye başlandı.

Bu yıl çiftçilere verilecek olan 9 milyon 600 bin lira hibe desteği ile 44 bin 247 dekarlık alan daha modern basınçlı sulama sistemlerine kavuşturuldu. Ancak Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı kapsamında birçok çiftçinin hak ettiği parayı alamadığı ortaya çıktı. DEDAŞ elektrik borcunu ödemeyen 150 çiftçiyi icraya verince çiftçiler hibe destek programından yararlanamadı, alacaklarını alamadı.

"DEDAŞ'IN UYGULAMASI ÇİFTÇİYE DARBEDİR"

Çiftçilerin yaşamış olduğu sorunların giderilmesi için Ankara'da girişimlerde bulunan Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, konuştu.

Çiftçilerin desteklenmesi için Hibe gönderiliyor. Ancak DEDAŞ daha faturası gelmeyen çiftçinin hesabına icra koyuyor. Yani çiftçinin borcu olmadığı halde icra konuluyor. Avrupa Birliği ve Kırsal Kalkınma tarafından desteklenen bu hibe programa icra konulması zaten başlı başına bir skandaldır. Bildiğimiz kadarıyla hibe programlarına el konulamaz. " dedi.

TARIM BAKANI DİYARBAKIR'A GİDİYOR

Konuyla ilgili Ankara'da Ziraat Odası Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek istediklerini belirten Delil şu açıklamada bulundu:

"Bakan bey sorunların yerinde çözümü için Aralık ayında Diyarbakır'a gelecek. Ayrıca Bölge Milletvekilleri ve DEDAŞ Genel Müdürüyle görüştük. DEDAŞ çiftçilerimize kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir hizmet verme vazifesini layıkıyla yerine getirmek zorundadır. Bu konunun çözümü için tüm hukuki yollara başvuracağız."