AB Komisyonu Nike'a 12,5 Milyon Euro Ceza Kesti
Avrupa Birliği, Nike'a Avrupa'da futbol takımlarının forma ve atkı gibi lisanslı ürünlerinin sınır ötesi satışlarına sınırlama getirdiği gerekçesiyle 12,5 milyon euro para cezası verdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, lisans ve dağıtım anlaşmalarında tek pazar kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle spor ayakkabı sektörünün en büyük şirketlerinden Nike'a 12,5 milyon euroluk para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, 2004-2017 yılları arasında Nike'ın lisans ve dağıtım anlaşmalarının AB rekabet kurallarını ihlal ettiği, şirketin bu uygulamasının Barcelona, Manchester United, Juventus, Inter Milan, AS Roma takımlarının ürünlerini etkilediği ifade edildi.
2017 YILINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Nike'ın lisanslı ürünlerinin internet satışlarına bazı AB üyesi ülkelerde sınırlandırma getirdiği gerekçesiyle AB Komisyonu 2017 yılında rekabet soruşturması başlatmıştı. AB'deki tek pazar uygulaması, birlik üyesi ülkelerde vatandaşların internet üzerinden diğer bir üye ülkeden serbestçe ürün ve hizmet satın almasını sağlıyor.
DENETLEME YETKİSİ AB KOMİSYONUNDA
AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.
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