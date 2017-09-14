AB'den Yeni Ticaret Düzenlemesi Teklifi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, stratejik sektörlerin korunması için doğrudan yabancı yatırımların taranacağı bir mekanizma kurmaya hazırlanıyor.



AB Komisyonu, stratejik sektörlerin korunması için doğrudan yabancı yatırımların taranacağı bir mekanizma kurulmasını, Avustralya ve Yeni Zelanda ile serbest ticaret anlaşması müzakere yetkisi alınmasını, yatırım ihtilaflarının çözülmesi için çok uluslu mahkeme kurulmasını, ticaret anlaşması müzakerelerinde şeffaflığın artırılmasını ve müzakerelerde katkı sağlayacak tavsiye grubu kurulmasını içeren düzenleme tekliflerini açıkladı.



Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, "AB, ticarette liderlik için hızını artırmalı. Serbest ticarete yaklaşımımız dengeli ve sorumlu. Biz piyasaları açıyor, aynı zamanda küreselleşmenin kurallarını ve standartlarını belirliyoruz." dedi.



AB'nin ana konularından birinin ticaret olduğunu anımsatan Katainen, küresel kuralları olan düzenli bir ticaret sistemi ortaya koymak istediklerini söyledi.



Katainen, kurulması teklif edilen yatırım tarama mekanizmasının şeffaflığı artırmayı amaçladığını belirterek, "AB olarak dünyanın yatırıma en uygun ekonomisi olacağız ama, dış yatırımlar karşısında, stratejik şirketlerimizi, altyapımızı ve verilerimizi korumaya yönelik bir mekanizma kurulması gerekiyor." diye konuştu.



Bu uygulamayla, AB üyesi ülkelerde yapılacak yabancı yatırımlara ilişkin verilerinin ortak bir sistem üzerinde paylaşılacağına dikkati çeken Katainen, yatırım ihtilaflarının çözülmesine yönelik çok uluslu bir mahkeme sitemi kurulmasını ve serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin daha şeffaf gerçekleşmesini istediklerini ifade etti.



AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström de "Dünya, serbest ticaret alanında bir lidere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, AB, benzer düşünen ülkelerle serbest ve kurallı bir ticari iş birliği arıyor. AB, ticaret politikalarının açık ve kapsayıcı olmasını istiyor." dedi.



Malmström, AB ve Kanada arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması olan CETA'nın gelecek hafta yürürlüğe gireceğini, Japonya ile yapılan ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesini beklediğini, Avustralya ve Yeni Zelanda ile de benzer serbest ticaret anlaşmaları yapmak istediklerini söyledi.



Malmström, düzenleme tekliflerinin AB'nin küresel ticarette liderliğine katkı sağlamak için hazırlandığını ifade etti.