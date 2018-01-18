AB'den Kdv'ye Esneklik Teklifi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında esneklik sağlayacak düzenleme teklifinde bulundu.

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Birlik ülkelerinin KDV oranlarına yönelik yeni düzenleme teklifini açıkladı.

Yeni düzenlemeyle, KDV sistemini modernize etmeyi amaçladıklarını anlatan Moscovici, "AB üyesi ülkelere kendi KDV oranlarını belirlemeleri için esneklik sağlamayı ve KOBİ'lerin resmi evraklarla ilgili yüklerini azaltmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Moscovici, AB'deki mevcut KDV sisteminin uzun yıllardır güncellenmediğini ve günümüzdeki pek çok mal ve hizmeti içermediğini anımsatarak, KDV yönetmeliğinin yeniden hazırlanacağını anlattı.

KOBİ'lerin Avrupa ekonomisinin yüzde 98'ini oluşturduğunu belirten Moscovici, önceliklerinin onların çalışmalarını desteklemek olduğunu söyledi.

Moscovici, AB içerisinde her yıl 50 milyar avroluk eksik KDV tahsilatı gerçekleştiğini ve bununla mücadele ettiklerini de sözlerine ekledi.

Yeni düzenleme teklifine göre, AB üyesi ülkeler bazı ürünlerde KDV oranlarını sıfır ila yüzde 5 arasında belirleyebilecek. KDV'lerle ilgili mevcut ürün ve hizmetler listesi güncellenmiş biçimde yeniden hazırlanacak. Silah, alkollü içecekler, kumar ve tütün gibi ürünlere yönelik KDV oranı en az yüzde 15 seviyesinde uygulanacak.

Üye ülkelerde KDV oranı ağırlıklı ortalamasının yüzde 12 seviyesinde tutulması gerekecek. Mevcut durumda AB üyesi ülkelerin, en az yüzde 15 oranında KDV uygulamaları gerekiyor. Ortak bir şekilde belirlenmiş bazı ürünlerde bu KDV oranı daha düşük seviyelere indirilebiliyor.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak. Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek, devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekecek.

AB üyesi ülkelerde her yıl 1 trilyon avronun üzerinde KDV tahsilatı yapılıyor.