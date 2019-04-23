Avrupa Birliği'nde Bütçe Açığı Azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2018 yılı bütçe açığı ve kamu borcu verilerini yayımladı. Buna göre, 28 üyeli AB'de 2017'de yüzde 1 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2018'de yüzde 0,6'ya düştü. Euro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, söz konusu dönemde yüzde 1'den yüzde 0,5'e geriledi.

KAMU BORCU GERİLEDİ

AB'de 2017'de yüzde 81,7 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 80'e indi. Euro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 87,1'den yüzde 85,1'e geriledi.

EN ÇOK BORCU OLAN ÜLKE YUNANİSTAN

AB üyesi ülkeler arasında 2018'de kamu borcunun GSYH'ye oranı en fazla olan ülke yüzde 181,1 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 132,2 ile İtalya, yüzde 121,5 ile Portekiz, yüzde 102,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 102 ile Belçika izledi.

EN BORCU OLAN ÜLKE ESTONYA

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranı en az olan ülke ise yüzde 8,4 ile Estonya, yüzde 21,4 ile Lüksemburg ve yüzde 22,6 ile Bulgaristan oldu.

Kaynak: AA