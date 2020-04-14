AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı Avrupa Birliği, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler alabilmek için bütçesinde artışa gitti. Buna göre AB'nin yıllık bütçesi yaklaşık 3,5 milyar euroluk arttırıldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) krizi nedeniyle birliğin 2020 bütçesinde değişikliğe gitti. Buna göre yıllık bütçede 3,5 milyar euroluk artış yapıldı.

SAĞLIK İÇİN 2,7 MİLYAR EURO KAYNAK

Acil sağlık hizmetlerini destekleyecek önemli ürünlerin stoklanması, geçici hastaneler kurulması ve hastaların sınır ötesi taşınması gibi işlemler için 2,7 milyar euro kaynak aktarıldı. Koruyucu giysi ve solunum cihazı gibi çeşitli tıbbi malzeme kapasitesinin artırılması için 300 milyon euro tahsis edildi. Dış ülkelerdeki AB vatandaşlarının geri getirilmesi ve ortak biçimde koruyucu ekipman tedariki için 115 milyon euro ayrıldı.

YUNANİSTAN'A MÜLTECİLER İÇİN 350 MİLYON EURO KAYNAK

Ayrıca, sınır güvenliği ve mülteci kampları kurulması için Yunanistan'a 350 milyon euro, depremde zarar gören Arnavutluk'a da 100 milyon euro kaynak sağlandı. Böylece, AB'nin 2020 yılı bütçesinde ödenekler 172,2 milyar euro, harcamalar ise 155,2 milyar euro seviyesine çıkartıldı.

Kaynak: AA