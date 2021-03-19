Aave Coin nedir? Güncel Aave (AAVE) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Aave. AAVE coin, insanların kripto ödünç vermesine ve ödünç almasına izin veren merkezi olmayan bir finans protokolüdür. Aave coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, Aave Coin nedir? Güncel Aave (AAVE) Coin yorum ve grafiği

Aave bugünkü fiyatı ₺2.693,97 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.613.204.761 TRY. Aave son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #23, piyasa değeri ₺33.518.580.441 TRY. Dolaşımdaki arz 12.442.090 AAVE coin ve maksimum seviyede. 16.000.000 AAVE coin.

AAVE COİN NEDİR?

Aave, insanların kripto ödünç vermesine ve ödünç almasına izin veren merkezi olmayan bir finans protokolüdür.

Borç verenler, dijital varlıkları özel olarak oluşturulmuş likidite havuzlarına yatırarak faiz elde eder. Borçlular daha sonra bu likiditeyi kullanarak flash kredi almak için kriptolarını teminat olarak kullanabilirler.

Aave (Fince'de "hayalet" anlamına gelir) aslında Kasım 2017'de piyasaya sürüldüğünde ETHLend olarak biliniyordu, ancak Aave'ye yeniden markalaşma Eylül 2018'de gerçekleşti.

AAVE, sahiplerine platformda indirimli ücretler sağlar ve aynı zamanda bir yönetişim jetonu görevi görür - sahiplerine protokolün gelecekteki geliştirilmesinde söz hakkı verir.

Aave'nin Kurucuları Kimlerdir?

Aave ve selefi ETHLend, Stani Kulechov tarafından kuruldu. O zamanlar, Ethereum'a borç verme başvurusunun eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştı - ve projesi, merkezi olmayan finans var olmadan önce inşa edildi .

Kulechov, hukuk fakültesine giden ve gençken programlamaya başlayan bir seri girişimcidir. Blockchain alanında erken benimseyenlerden biriydi. CEO, şirketin Ether kredilerinin ötesinde daha geniş bir hizmet yelpazesi sunabilmesi için ETHLend'i Aave olarak yeniden markalamak istediğini söyledi.

Kulechov'a göre, Aave'nin ana hedef pazarı, zaten kripto para birimi topluluğuyla ilgilenen insanlar.

Aave'yi Benzersiz Yapan Nedir?

Aave, gittikçe kalabalıklaşan bir pazarda rakipleriyle karşılaştırıldığında birkaç benzersiz satış noktasına sahiptir. 2020 yazındaki DeFi çılgınlığı sırasında, protokolünde kilitli olan kriptonun toplam değeri açısından en büyük projelerden biriydi.

Proje, insanların yaklaşık 20 kripto para birimini ödünç almasına ve vermesine izin veriyor, bu da kullanıcıların daha fazla seçeneğe sahip olduğu anlamına geliyor. Aave'nin en önemli ürünlerinden biri, DeFi alanında ilk teminatsız kredi seçeneği olarak faturalandırılan "flaş krediler" dir. Bir sorun var: aynı işlem içinde geri ödenmeleri gerekiyor.

Bir diğer büyük satış noktası, Aave üzerinden borç alanların sabit ve değişken faiz oranları arasında nasıl geçiş yapabileceğidir. Sabit oranlar, kripto piyasalarındaki dalgalanma dönemlerinde maliyetler hakkında bir miktar kesinlik sağlayabilirken, borçlu fiyatların yakın gelecekte düşeceğini düşünürse değişken oranlar kullanışlı olabilir.

Dolaşımda Kaç AAVE (AAVE) Parası Var?

Protokol ücret topladığında belirteçler yakıldığı için dolaşım, Aave'de kilitlenen toplam değere bağlıdır.

Kasım 2017'de, bir adet 0.0162 $ 'a eşdeğer bir oranda bir milyar AAVE tokeninin satılmasıyla 16.2 milyon $' lık bir ilk madeni para teklifi yapıldı. O zamanlar, AAVE tokenlerinin% 23'ü kurucularına ve projesine atandı.

AAVE tokenleri, ERC-20 standardına göre oluşturulmuştur ve deflasyonist olacak şekilde tasarlanmıştır. DeFi protokolünde bir eksiklik olması durumunda, stake edilmiş tokenlar son çare olarak teminat olarak kullanılacaktır.

Temmuz 2020'de Aave, token takası yapma planlarını açıkladı. Bu, dolaşımdaki 1,3 milyar AAVE tokeninin, yeni basılan AAVE kripto para birimi için 1: 100 oranında takas edileceği ve toplam 16 milyon AAVE arzı oluşturacağı anlamına geliyor. (Bunun üç milyonu yedekte tutulacak.)

Aave Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Aave'nin açık kaynak protokolü, şu anda Proof-of- Work'ten Proof-of- Stake'e geçiş yapan bir blok zinciri olan Ethereum üzerine inşa edilmiştir .