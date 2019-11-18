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A Milli Takımımızın galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısını geçti!

Andorra'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takımımız, grubunu 2. sırada tamamladı. Bu sonuçla 15 Mayıs 1925'ten bu yana ay-yıldızlılarımızın ilk kez galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısını geçti.

18.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:24

EURO 2020 Eleme maçında deplasmanda ile karşılaşan A Milli Takım, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. H Grubu'nu 23 puanla 2. olarak tamamlayan milliler, 2020 Futbol Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.

122 GALİBİYETİMİZ BULUNUYOR

H Grubu'nda 23 gol atıp 3 gol yiyen ay yıldızlılar aynı zamanda en az gol yediği dönemi yaşadı. Öte yandan 243. maçına çıkan Türkiye'nin galibiyet sayısı, 15 Mayıs 1925'ten bu yana ilk kez mağlubiyet sayısını geçti. A Milli Takımımızın 122 galibiyeti, 121 mağlubiyeti bulunuyor.


Haber Videosu: A Milli Takımımızın galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısını geçti!
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