A Milli Takımımızın Fransa maçı ilk 11'i belli oldu!

14.10.2019 19:28

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa'ya konuk olacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu.

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak Yılmaz

AY-YILDIZLILARIN 576. MAÇI

A Milli Takım, bugün Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takım bu maçlarda 760 gol sevinci yaşarken, 822 golü de kalesinde gördü.

FRANSA İLE 8. RANDEVU

A Milliler, bugün Paris deplasmanında Fransa ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Fransa'ya karşı oynadığı 7 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik 5 de mağlubiyet aldı. A Millilerin Fransızlara karşı aldığı tek galibiyeti ise 8 Haziran 2019'da 2020 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçında 2-0'lık skorla almıştı.