A Milli Takımımız zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımımız, Arnavutluk'u sahasında konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 6 maçta aldığı 5 galibiyetle 15 puanla lider durumda bulunan Ay-Yıldızlılarımız, Ülker Stadı'nda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Umut Meraş, Emre, Mahmut, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Burak, Cenk Tosun
ARNAVUTLUK: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj.