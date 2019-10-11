A Milli Takımımız zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımımız, Arnavutluk'u sahasında konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

11.10.2019 20:22
A Milli Takımımız zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu

Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 6 maçta aldığı 5 galibiyetle 15 puanla lider durumda bulunan Ay-Yıldızlılarımız, Ülker Stadı'nda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Umut Meraş, Emre, Mahmut, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Burak, Cenk Tosun

ARNAVUTLUK: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.