A Milli Takımımız liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu

2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılarımız, 18 puanla liderliğini sürdürdü.

11.10.2019 23:59
A Milli Takımımız liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Milliler böylece geride kalan 7 karşılaşmada 6. galibiyetini etti.Ay-yıldızlılar gruptaki tek yenilgisini İzlanda deplasmanında almıştı. Bu sonuçların ardından milliler 18 puanla zirvede yer alırken, ikinci Fransa'nın da 18 puanı bulunuyor. İzlanda ise 12 puanla üçüncü sırada kaldı.

İşte puan durumu:

1- TÜRKİYE : 18

2- Fransa: 18

3- İzlanda:12

4- Arnavutluk: 9

5- Andorra : 3

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YORUMLAR (2)

  • YAŞASIN TÜRKİYE:
    Teşekkürler Milli Takım zor günlerden geçiyoruz moral oldu Mehmetçiğe selamlar Allah Türk askerini ve Milletini Korusun...
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  • UZAYLI:
    O değilde esas olay andorra tarihinin ilk galibiyetini ve ilk puanını aldı.Tebrikler andorra yine tarih bizim gurupda yaşandı.Bu arada Allah türk milletini türk askerini türkiyenin yanında olan herkesi korusun yaşasın barış harekatı...........
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