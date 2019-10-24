A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi

FIFA, dünya sıralamasına göre birinci Belçika, ikinci Fransa ve üçüncü Brezilya yerlerini korudu. A Milli Takımımız ise 4 basamak yükselerek 32. sıraya yükseldi.

24.10.2019 12:03
A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32. sıraya yerleşti.

KOSOVA TARİHİNİN EN İYİ DERECESİNE ULAŞTI

Kosova ise 114. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım'da açıklanacak.

Kaynak: AA
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YORUMLAR (5)

  • SAÇMA SIRALAMA:
    NE 32Sİ KARDEŞİM SON DÜNYA ŞAMPİYONU DEPLASMANINDA YENİLMİYORSUN GRUBUNDA LİDERSİN SAÇMA BİR SIRALAMA
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  • HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET:
    BELÇİKANIN NEYİ VARMIŞDA BİRİNÇİ SIRADAYNIŞ? BU SIRALAMA KIRİTERLERİ NEDİR ACABA?
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  • GERÇEK:
    aynen. belçikanın ne milli takım bazında, ne de kulüp takımı bazında göreceli bi başarısını ben görmedim.
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