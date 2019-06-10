A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Biz büyük milletiz küçük işlerle uğraşmayız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Havalimanında yaşanan rezaletle ilgili de konuşan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Havaalanında yaşananlarla ilgili konuşacak bir şey yok. Evet kabalık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Ancak biz yapmadık. Yapanlar düşünsün. Dışarıda polisler tarafından arama vardı ki, kasıtlı olarak durdurma bu. 50 senedir seyahat ederim bir Kıbrıs Rum Kesimi'nde olmuştu bir de burada oldu.

"ŞEHİRLER BÜYÜMÜŞ AMA KAFALAR KÜÇÜLMÜŞ"

Ben 43 yıl önce buraya geldim. İzlanda soğuk bir ülkeydi ama çok güzel, insanları saf, sıcak bir ülkeydi. Sahaları aynı olabilir ancak şehirler gelişmiştir belki, belli ki zaman geçtikçe şehirler büyümüş ama kafalar küçülmüş. Birçok İzlandalı Türkiye'de oynadı. Biz neyin peşindeyiz ya? İki tane memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız? Ben 53 yıldır futbolun içindeyim. Bu bildiğimiz gümrük değil. X-ray cihazına giriyorsunuz. Görevli pasaportumu aldı sallıyor. Ne yapmak istiyorsun?

"TERBİYESİZLİKTİR, ÇİRKİNLİKTİR"

Burası küçük bir ülke nüfus olarak ama insani değerlerinin büyük olduğunu düşünüyorum, küçüldünüz mü? Tüm bunlar saha dışı işler ama fikrimi belirtiyorum. Daha önce Konya'da bunu bize yaptılar dediler, eğer yapılmışsa terbiyesizliktir bu. Orada yapıldı diye burada da yapıldıysa bu da çirkinliktir. Biz büyük bir milletiz, küçük işlerle uğraşmayız. Bu konuyu kapatıyorum. 2 maç üst üste içeride, bu avantajı size vermişler, sizi koruyorlar zaten, küçük şeylerle uğraşmanıza gerek yok."