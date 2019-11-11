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Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı!

A Milli Takım aday kadrosunda bulunan ancak sakatlığını atlatamayan Gökhan Akkan kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncunun yerine Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır kadroya dahil edildi.

11.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:10
Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı!

İzlanda ve Andorra ile oynayacağı EURO 2020 Eleme maçları için 'da kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a yapılan detaylı tetkik ve muayenelerin ardından, kulüp takımında ayak bileğinden yaşamış olduğu sakatlığın milli takım maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından, futbolcu aday kadrodan çıkarıldı. Kadroya Gökhan'ın yerine Ümit Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan dahil edildi.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMIŞTI

Şenol Güneş, bugün düzenlenen basın toplantısında "Sinan geldi bugün, diğer 4 arkadaşımız da bugün dahil olacak. Avrupa'dan gelen oyuncularımızla takım tamamlanacak. Kalecimiz Gökhan'ın sakatlığı var ve İrfan Can'ın da aynı şekilde sakatlığı var. Diğer oyuncularımızı değerlendireceğiz. 28 oyuncudan 2 isim çıkacak. Altay bizimle birlikte olacak." demişti.

MÜCADELEYİ ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı!
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HABER YORUMLARI (5)

  • VATANDAŞ:
    Arkadaşlar sakin olalım gökahanın yerine geldi mertin yerine gelmedi gökhanı kaç defa gördükte Altayı görecezki
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  • MEMLEKETİM:
    Senol Günes futboldan anlamayan düzenbazen teki. Defolup gitmediler. Cakma imparator Fatih kebapcinin mekanini basti milli takimdan koguldu. Bu ückagitci Senol bir cakmak kafasina geldi diye 24 saat müsahede altinda kaldi. Birde Besiktas bu sahte Senol''un yüzünden bir yil Türkiye kupasindan men edildi. Bunlara ragmen bu ückagitci düzenbazi milli takimin basina getirdiler. Milli takim posizyonu kulüp takimlarina benzemez. Milli takim her alanda her posizyonda örnek davranisi gerektirmektedir.
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  • FENERLİ:
    Bir fenerbahçeli olarak yazıyorum tamam iyi kaleci ama biraz erken çok hata yapıyor heyecandan olsa gerek
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