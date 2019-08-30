A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

30.08.2019 21:00

A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadro belli oldu.

2 OYUNCU İLK KEZ DAVET EDİLDİ

Mert Çetin ve Abdulkadir Parmak ilk kez A Milli Takım kadrosunda çağrıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 3'er futbolcu, Trabzonspor'dan ise 2 futbolcu kadroya çağrılırken, Galatasaray'dan A Milli Takım kadrosuna çağrılan bir futbolcu olmadı.

İŞTE KADRODA YER ALAN OYUNCULAR

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

ŞENOL GÜNEŞ BASIN TOPLANTISI YAPACAK

A Milli Takım, 2 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı gün saat 14.30'da tesiste bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milliler, 2-5 Eylül tarihleri arasında her gün saat 18.30'da Riva'da birer antrenman yaparak Andorra ve Moldova maçlarına hazırlanacak. Ay-Yıldızlılar, Andorra karşılaşması öncesindeki son çalışmasını ise 6 Eylül Cuma günü saat 20.15'te Beşiktaş Park'ta gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, saat 19.45'te stadyumda basın toplantısı yapacak.

ANDORRA MAÇI TRT1'DE YAYINLANACAK

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç TRT1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için 9 Eylül'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 11.00'de bu ülkenin başkenti Kişinev'e yolculuk edecek. Aynı gün, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte saat 21.00'de Zimbru Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da 21.00'de stadyumda yapacak.

Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te Zimbru Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Moldova maçının ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a dönecek.