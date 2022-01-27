A Milli Takım'ı şaha kaldıracak gol makinesi! Yetkililer, Deniz Undav'la görüşmek için Belçika'ya gidiyor

Belçika Ligi ekiplerinden Union SG forması giyen Deniz Undav bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u kendisine hayran bırakan Türk asıllı Alman futbolcuyu Ay-Yıldızlı ekibe katmak için girişimler başladı.

GOL VE ASİST SAYISINDA ÇİFT HANELERE ULAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre,A Milli Takım yetkilileri Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav ile görüşmek için Belçika'ya gidecek. Bu sezon sergilediği enfes performansla adından söz ettiren Deniz Undav, Union SG takımıyla çıktığı 25 maçta 19 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.

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