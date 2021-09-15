A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak - Haberler Spor
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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

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A Milli Takım'la prensip anlaşmasına varan Alman hoca Stefan Kuntz'un yardımcılığını eski futbolcu Mustafa Doğan'ın yapacağı öğrenildi. Futbolculuk kariyerinden sonra yorumculuk yapan Doğan'ın UEFA A lisansı bulunuyor.

Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor. Önümüzdeki hafta resmi sözleşmeye imza atacak Alman hocanın, yardımcılığını yapacak isim de netleşti. Tff, deneyimli hocanın yardımcısı olarak Mustafa Doğan'la anlaştı.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN EKİBİNDE YER ALMIŞTI

Fanatik'in haberine göre; Önümüzdeki hafta Kuntz ile resmi sözleşme imzalayacak olan Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Doğan ismini de açıklayacak. Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ta oynayan Doğan, 2008 yılında futbol kariyerine son vermişti. UEFA A lisans sahibi olan 45 yaşındaki Doğan, 2017 yılında kısa bir süre Eskişehirspor'da Mustafa Denizli'nin ekibinde yer almıştı.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak
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Haber: A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak - Haberler Spor
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