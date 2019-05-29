A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkikleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcunun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldığı kaydedildi.
Ozan Kabak, takımı Stuttgart'ın dün Union Berlin ile yaptığı play-out maçında yüzüne darbe almış ancak müsabakayı tamamlamıştı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
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ulan 5 para etmez futbolcuCevap Yaz Yayından KaldırAFYONLU 2: Sen çok iyisin demi bu yorumu yaptığına göre sende hiç para etmezsinYayından Kaldır
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bir kez daha ozan haberı olursa bu sıteyı okumayaı bırakıcm, gercekten sponsorluk olmalı. adam vasat bır topcu yapmayın ne bu sevdaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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büyük haber koşun koşun ozan kadrodan çıkarıldı :::memleketimin hali. . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Birazda avrupada yesin türkiyede yedikleri yettiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır