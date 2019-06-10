A Milli Takım'a İzlanda'da yapılan skandal muamelenin sebebi ortaya çıktı

İzlanda'da A Milli Takım'a yapılan büyük saygısızlığın sebebi ortaya çıktı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid'e göre Türkiye kafilesinin bekletilme sebebi, İzlanda'ya yapılan uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılması.

A Milli Futbol Takımımızın maruz kaldığı bu tutum İzlanda basınında da yer aldı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid gazetesi, konuyla ilgili olarak, Türk futbolcuların özel güvenlik kontrollerinden geçirilmelerinden ve pasaportlarının titizlikle incelenmesinden rahatsızlık duyduklarını yazdı.

Akşam'da yer alan habere göre; Bu sürecin yaşanmasına gerekçe olarak, "Uçuşun, onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan gerçekleştirilmiş olması" gösterildi.

TÜRKİYE'DEN İZLANDA'YA NOTA VERİLDİ

Türkiye'den İzlanda'ya "durumu kınayan nota" verilirken, konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Sorunsuz geçiş için yazışmalar yapılmış olmasına rağmen bu sıkıntıların yaşandığı" bildirildi.

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YORUMLAR (21)

  • ,.-.,:
    böyle sacma bir haber olamaz gecmiste askeri olan Konya havaalani 2000 yilinda sivil havaciligada acilmis ve uluslar arasi hava alanlari stadüsündedir ve buradan amsterdam ve kopenhaga ucuslar yapilmaktadir
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  • KEMAL BİLGİN:
    Bizden korkmayın çok acıtmayacağız zaten sizin mekanınızdayız heşey biryana çok yanlış yaptınız birgün olur sizde bize gelirsiniz işte ozaman biz size medeniyetin nasıl işlediğini dinlene dinlene anlatırız
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