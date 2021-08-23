A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti. Son 2 maçtır rakiplerine set bile vermeyen Ay-Yıldızlılar bu sonuçla birlikte grupta 4'te 4 yaparak müthiş bir başarıya imza attı.