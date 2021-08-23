A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti. Son 2 maçtır rakiplerine set bile vermeyen Ay-Yıldızlılar bu sonuçla birlikte grupta 4'te 4 yaparak müthiş bir başarıya imza attı.

CEV Avrupa Şampiyonası'nda bileği bükülmeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki 4. maçında da Finlandiya'yı 3-0 devirdi.

FİNLANDİYA'YA DA SET VERMEDİK

Avrupa Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, gruptaki son 2 maçında olduğu gibi Finlandiya'ya da set vermedi ve rakibini 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı
Ali Gülhan
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı - Haberler Spor
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