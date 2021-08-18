A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda oynadığı ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Milli voleybolcularımız sıradaki maçını 20 Ağustos'ta Ukrayna'yla oynayacak.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek final başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na da galibiyetle başladı.
GERİYE DÜŞMEMİZE RAĞMEN KAZANMASINI BİLDİK
Ay-Yıldızlı takımımız, D Grubu'nda oynadığı ilk maçta Romanya'yla karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Milli takım, karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi.