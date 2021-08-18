A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda oynadığı ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Milli voleybolcularımız sıradaki maçını 20 Ağustos'ta Ukrayna'yla oynayacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek final başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na da galibiyetle başladı.

GERİYE DÜŞMEMİZE RAĞMEN KAZANMASINI BİLDİK

Ay-Yıldızlı takımımız, D Grubu'nda oynadığı ilk maçta Romanya'yla karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Milli takım, karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti - Haberler Spor
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