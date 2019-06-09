A Milli Takımımız, İzlanda'ya gitti!

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

Konya'da konakladığı otelden otobüsle Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızı ekip, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı. A milliler, buradan kara yoluyla başkent Reykjavik'e geçecek.
Millileri uğurlamaya gelen bazı taraftarlar, oyunculara sevgisi gösterisinde bulundu ve fotoğraf çektirdi.

ŞENOL GÜNEŞ YARIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda yarın basın toplantısı düzenleyecek. A milliler, basın toplantısının ardından son çalışmasını da bu statta gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.