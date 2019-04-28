90+6'da Herkes Gole Sevinirken, Ali Koç'un O Hali Gözlerden Kaçmadı
Süper Ligde 30. haftanın kritik maçında Fenerbahçe sahasında 10 kişi kaldığı maçta 90+6. dakikada attığı golle Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Tribünlerden ilk kez Ali Koç'a tepki gösterilirken, Koç'un 90+6. dakikada gelen gol anındaki hali görenleri şaşırttı.
Fenerbahçe'nin. 90+6'da gelen beraberlik golü Kadıköy'de büyük sevinç yarattı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Sarı-lacivertli yöneticiler, birbirlerine sarılıp, golü kutlarken Başkan Ali Koç'un hiç sevinmemesi ve başının önüne eğik kalması dikkatlerden kaçmadı.
GOLDEN ÖNCE TEPKİ VARDI
Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor maçının son dakikalarında başkan Ali Koç'a ve oyunculara ciddi şekilde tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe" ve "Formayı çıkarın, s....... gidin" şeklinde tezahüratlar yaptı.
SEVİNDİREN 1-1'LER!
Fenerbahçe, Galatasaray maçından sonra Trabzonspor karşısında da 1-1'i yakaladığı için büyük sevinç yaşadı. Dün akşam 1-0 geriye düşen Fenerbahçe daha sonra 10 kişi kaldı ve son anda golü buldu. Sarılacivertli takım, G.Saray derbisinde ise önce 10 kişi kalmış, ardından 1-0 geriye düşmüş ve sonrasında beraberlik golünü atmıştı.
DERBİLERİN ADAMI VALBUENA
56. dakikada oyuna giren Valbuena, 1 puanı getiren golüyle hem takımını hem de hocasını bir anlamda ipten aldı. Bu sezon Süper Lig'de 2 gol, 6 asistle 8 gole katkı sağlayan Fransız yıldız, bunların yarısını derbilerde yaptı. Trabzonspor'a karşı 1 gol, Beşiktaş'a karşı 1 asist, Galatasaray'a karşı ise 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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906 da olmasa 90 15 e kadar uzatırdı hakem...bu sevinç size yenilgiden daha ağır gelmişte farkında degilsinizCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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Aziz yıldırım zamanında fener lise üniversite yapıldı Türkiye’deki bütün sporculara maddi yardım yapılıyordu ve borsada fener 35 tl idi şimdi Ali koçla 7 tl Ali Koç feneri iyi sattı Fenerden iyi para kazanmıştır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kumede kal şikebahceCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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Puhaha tek eglence fenevbahce eziklerCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Cankurtaran ol şen ol aşık ol aziz ol yıldırım ol saldıran kanarya ol ama koc olma artıkCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır