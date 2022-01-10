9 Ocak 2022 Haberleri
9 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
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- Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 61 bin 727 yeni vaka tespit edildi
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Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
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