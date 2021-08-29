82'lik maratoncu gençlere taş çıkardı
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82'lik maratoncu gençlere taş çıkardı

82'lik maratoncu gençlere taş çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehir'de düzenlenen yarı maratona katılan 82 yaşındaki koşucu, yaklaşık 10 kilometrelik güzergahı sorunsuz bir şekilde tamamlayarak gençlere taş çıkardı.

Eskişehir'de düzenlenen yarı maratona katılan 82 yaşındaki koşucu, yaklaşık 10 kilometrelik güzergahı sorunsuz bir şekilde tamamlayarak gençlere taş çıkardı.

Eskişehir'de Sazova Kültür Merkezi önünden başlayan Spor Festivali'ne binlerce sporsever katıldı. Düzenlenen 10 kilometrelik maratonda zaman zaman renkli görüntüler oluştu. Yaklaşık 2 saatte tamamlanan etkinlik sonrasında bazı sporcuların yüksek hava sıcaklığı ve harcadıkları yoğun efordan dolayı rahatsızlık geçirdikleri gözlendi. Düzenlenen maratonda en yaşlı koşuculardan olan 82 yaşındaki Muharrem Akkaya, yarışta derece elde edemese de 10 kilometrelik parkuru hava sıcaklığına rağmen sorunsuz bir şekilde tamamlaması diğer sporcular tarafından takdirle karşılandı.

"Ağır yürüyeceksin ama devamlı gideceksin"

Kondisyonunun düzgün beslenme sayesinde iyi olduğu söyleyen Muharrem Akkaya, gençlere bu tür sporlara katılmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Koşmaya geç başladığını ifade eden Akkaya, maraton koşusundan aldığı zevkten dolayı gençlik yıllarında bu spora merak salmadığı için pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi: "Benim koşulardaki adım Yamako. Yamako deyince beni tanıyorlar. Koşu en faydalı şey. Ben bunu daha önceden yapsaydım her ay 7 bin TL para kazanırdım. Beslenmede önemli olan şey fazla yemeyeceksin. Bazı yürüyüp duran arkadaşlara 'Yürürsen en kral atlet ol durursun' dedim. Önemli olan devamlılık. İki adım gidiyorlar duruyorlar. Ağır yürüyeceksin ama devamlı gideceksin. Benim zamanımda böyle koşular yoktu. Ben Kıbrıs'ta bile koştum."

"Aşağı yukarı bu yarışın en yaşlı sporcusu"

Uluslararası Atletizm Başhekimlerinden Salih Danacı ise maratonda koşan 82 yaşındaki Muharrem Akkaya'dan gurur duyduğunu söyledi. Akkaya'nın yaşına rağmen koşu parkurunu sorunsuz bir şekilde bitirmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Danacı, "Muharrem abi benim çok eski sporcu abim. Beraber yıllarca koştuk. O da Eskişehir'e gelip yarışmak istediğini söyledi. Benim misafirim oldu. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Aşağı yukarı bu yarışın en yaşlı sporcusu. Ona yardımcı olmaya çalıştım. Hava güzel, insanlar güzel, Eskişehir'imiz güzel. Biz çok mutluyuz. Muharrem abi pandemiden önce yaş grubunun Türkiye'nin en iyilerinden. Pandemi nedeniyle ara verilen süreçte tabii ki ister istemez vücutta bir takım deformasyonlar oldu. Ben Muharrem abiye 'Bugün hava sıcaklığına da göze alarak Eskişehir'i yaşa ve her tarafını göre göre gidip gel' dedim. Derecesi iyi değil ama yarışa katılıp bitirmesi onun için olağanüstü başarı. Keşke herkes bu yaşta yarışa katılıp bitirebilse" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

82'lik maratoncu gençlere taş çıkardı
82'lik maratoncu gençlere taş çıkardı
82'lik maratoncu gençlere taş çıkardı
82'lik maratoncu gençlere taş çıkardı
82'lik maratoncu gençlere taş çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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