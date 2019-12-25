: 80 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisi için hazırlandı

25.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:29

Yılbaşı özel çekilişi kapsamında dağıtılacak 80 milyon liralık büyük ikramiye, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde basına gösterildi.

İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu. Büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşsaydı, 800 balyadan (binlik) oluşacaktı ve ağırlığı 800 kilogramı bulacaktı.

AYLIK 600 BİN LİRA FAİZ GELİRİ VAR

Milli Piyango İdaresi (MPİ) yetkililerinden alınan bilgilere göre, 80 milyon liralık ikramiye, 3 kişi tarafından 8 günde 8 saat çalışarak sayılıp, destelenip balyalanabiliyor.

İdarenin hesaplamalarına göre, 80 milyon liralık ikramiyeyle 250 bin liralık 320 adet araç satın alınabiliyor. Talihli, ikramiyeyle 500 bin liralık 160 daire ya da 1.880 liralık 42 bin 550 adet cumhuriyet altını da alabilecek.

Bu paranın vadeli hesapta değerlendirilmesi halinde, aylık 600 bin lira faiz geliri elde edilebilecek.

"BİLETLERİN YÜZDE 80'İ SATILDI"

MPİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murtaza Çakır, bilet satışlarının geçen yılla aynı düzeyde olduğunu belirterek, "Ankara depolarındaki biletlerin tamamı tükendi. Seyyar bayiler, şubeler ve sayısal terminallerde biletler mevcut, oradan satışlar devam ediyor. Şu an için biletlerin satış oranında yüzde 80'leri buldu. Yılbaşında son günlerde satışlar oluyor." dedi.

İnternet üzerinden yapılan satışlarda, 1'lik, 10'luk, 100'lük biletlerden hisse satın alınabileceğine işaret eden Çakır, bu yeni uygulamaya da rağbetin yüksek olduğunu ancak asıl satışın geleneksel olarak seyyar bayiler üzerinden yapıldığını ifade etti.

Çakır, geçen yıla ilişkin 70 milyon liralık büyük ikramiyede zaman aşımı süresine 6 gün kaldığına dikkati çekerek, "6 gün içinde biletini ibraz etmezse bu para idareye gelir kaydedilecek. Daha sonra bu para Hazine'ye devredilecek" diye konuştu.

Öte yandan yılbaşı özel çekilişi, MPİ Kızılay Binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacak. 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

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