8-0 paylaşımı yapan Babel, 6-0'ın ardından çok eleştirildi
Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçta 2 gol atan ve dün bununla ilgili paylaşım yapan Babel'e Beşiktaş taraftarı, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenilmesi sonrasında ise G.Saray taraftarı tepki yağdırdı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta sarı kırmızılı futbolcuların sahada varlık gösterememesi taraftarın sabrını taşırdı. Eleştirilen isimlerin başında Nagatomo ve Babel geliyor.
Özellikle Babel 6-0 yenildikleri maç öncesinde, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildiği maçta altı ve yedinci golleri attığı maçın yıl dönümünü hatırlatarak, Beşiktaş taraftarları çılgına çevirdi.
BABEL SABIRLARI TAŞIRDI
Hollandalı isim, Galatasaray'ın deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta sahada hiç varlık gösteremedi. Babel'in hem paylaşımına hem sahada gösterdiği kötü performansa Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.
Babel, Liverpool ile ilgili yaptığı paylaşımı gelen tepkiler sonrasında kaldırmıştı.