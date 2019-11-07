8-0 paylaşımı yapan Babel, 6-0'ın ardından çok eleştirildi

07.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:02

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta sarı kırmızılı futbolcuların sahada varlık gösterememesi taraftarın sabrını taşırdı. Eleştirilen isimlerin başında Nagatomo ve Babel geliyor.

Özellikle Babel 6-0 yenildikleri maç öncesinde, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildiği maçta altı ve yedinci golleri attığı maçın yıl dönümünü hatırlatarak, Beşiktaş taraftarları çılgına çevirdi.

BABEL SABIRLARI TAŞIRDI

Hollandalı isim, Galatasaray'ın deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta sahada hiç varlık gösteremedi. Babel'in hem paylaşımına hem sahada gösterdiği kötü performansa Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

Babel, Liverpool ile ilgili yaptığı paylaşımı gelen tepkiler sonrasında kaldırmıştı.