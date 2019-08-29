Eski Van kayyumundan "700 bin liraya takım elbise aldı" iddiasına yanıt: Açık bir iftiradır

29.08.2019 15:36

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bazı basın yayın organlarında, "Van Kayyumu 700 bin liraya takım elbise almış" başlıklı yazıda yer verilen iddianın hiçbir dayanağı bulunmadığını, belediye bütçesinden böyle bir alımın kesinlikle yapılmadığını, bu iddianın açık bir iftira olduğunu bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, Temmuz 2017-Kasım 2018 döneminde yürüttüğü Van Valiliği görevinin yanında Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlendiğini anımsattı.

"HAYAL ÜRÜNÜ BİR SÖYLEMDİR"

Van Valiliğinin geçen aylarda kamuoyuyla paylaştığı üzere, Van Büyükşehir Belediyesinin 1 milyar 121 milyon 417 bin 382 lira borçla devir alındığını, 31 Mart seçimlerinin ardından da 1 milyar 98 milyon lira borç ile yeni belediye yönetimine devredildiğini aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bunların yanında, kayyum yönetiminde yapılan 712 milyon 300 bin liralık yatırım ise israfın değil, devletin imkanlarıyla vatandaşlarımıza hizmet üretildiğinin açık göstergesidir.Yazıda yer verilen '700 bin liraya takım elbise alındı' iddiası ise hiçbir dayanağı olmayan, hayal ürünü bir söylemdir. Belediye bütçesinden böyle bir alım kesinlikle yapılmamış olup bu iddia açık bir iftiradır."

"BAKANIN KİTABI 20 BİN ADET BASTIRILDI" İDDİASI

Zorluoğlu, "Eski bir bakanın kitabı 20 bin adet olarak bastırılmış" ifadesiyle ilgili olarak da Van Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı planlamasında Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Yayınları çalışmalarına başladığını, bu çerçevede Van muhtevalı olacak şekilde 12 yazara ait toplam 22 bin 250 kitabın basımının gerçekleştirildiğini aktardı.

Zorluoğlu, bu eserler arasından sadece 2 bin adedinin kendisi de Vanlı bir akademisyen olan Doç. Dr. Hüseyin Çelik'in, "Görenlerin Gözüyle Van'da Ermeni Mezalimi" adlı eserinden ibaret olduğunu belirtti.

"PERSONEL ALIMINDA DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ÖNCELİK VERİLMİŞTİR"

Van Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerine, kayyum döneminde kanun dışı hiçbir işe alım veya atama yapılmadığının da altını çizen Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilenler dışında hiçbir personelin işine son verilmemiştir. Belediyeye yeni personel alımında da şehit ve gazi ailelerine öncelik verilmiştir. Belediyede uyuşturucu kullanımı ve Türk bayrağı yırttırılması eylemleri ise devletin görevlendirdiği validen değil, temel finans kaynağı uyuşturucu olan terör örgütleriyle birlikte hareket eden, yönetime geldikleri belediye binalarından Türk bayrağını indiren zihniyetten beklenecek eylemlerdir. Teröre açık destek sağlayan, terörün yakıp yıktığı kentte, vatandaşlarımızın vergileriyle tahsis edilen belediyenin itfaiyesini, örgüt mensuplarınca yakılan binada mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmaktan alıkoyan zihniyetin yeri bellidir. Kayyum yönetiminde ise belediyenin araçları ihtiyaç halinde vatandaşlarımızın hizmetinde kullanılmak üzere diğer kamu kurumlarımıza tereddüt etmeden tahsis edilmiştir."

"ADRESE TESLİM İHALELER"

Zorluoğlu, yazıda yer verilen "adrese teslim ihaleler" konusuyla ilgili olarak, ihalelerin mevzuata uygun bir şekilde yapıldığını, bu konunun Sayıştayın da denetimi altında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"HDP'nin 28 Şubat 2019'da kamuoyuyla paylaştığı sözde kayyım raporunda belirtilen 'Van Büyükşehir Belediyesi Kayyumu büyükşehir bünyesinde ve VASKİ ihalelerinde açık ihale yöntemini kullanmıştır' ifadesini muhataplarına hatırlatıyor, değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürütmekten aciz, atıl ve vatandaşların kullanamayacağı duruma gelmişken, restore edilerek belediyeye gelir sağlayan seçkin bir kafe restoran haline getirilen Kocaeli Parkı'na, mekanın ihtiyacı olan diğer tüm malzemeler gibi çatal bıçak kaşık gibi ihtiyaçlar da alınmış ve tesise, belediyenin demirbaşı olarak teslim edilmiştir. Mekanda, her kafe ve restoranda bulunması gereken şekilde tuvalet ve mescit yaptırılarak müşterilerin hizmetine sunulmuş, bunun dışında şahsa özel herhangi bir uygulamaya yer verilmemiştir."

Zorluoğlu'nun konuya ilişkin hukuki süreci başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA