70 milyonluk büyük ikramiye kazanan talihli parasını almaya gelmedi

Milli Piyango İdaresinin (MPİ) 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli sonunda ortaya çıktı. Bu sabah Milli Piyango İdaresini arayan talihlinin gün içinde Ankara'ya gelerek ikramiyesini alacağı öğrenildi. Gurbetçi olduğunu söyleyen talihlinin İstanbul'daki evinde bıraktığı bileti bulunca büyük ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini iddia etti. Milli Piyango İdaresi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"HENÜZ BİR BAŞVURU YAPILMADI"

"İdaremiz, Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin Almanya'da gurbetçi olduğu ve bugün Ankara İdaremiz Genel Müdürlüğüne gelerek ikramiyesini alacağı basında bildirilmiştir.Ancak talihli olduğunu beyan eden kişiye ulaşılamamış olup, 16 Temmuz saat 17.00 itibariyle İdaremiz Genel Müdürlüğüne henüz bir başvuru yapılmamıştır."

TALİHLİ ÇIKMAZSA HAZİNE'YE DEVREDİLİYOR

2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, '7615536' numaralı tam bilete isabet etmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Milli Piyango biletinin zaman aşımı süresi 1 yıl olup, talihli 31 Aralık 2019 tarihinden önce biletini ibraz ederek ikramiyesini alabilir. Bu tarihten sonra ibraz edilen bilet zaman aşımına uğrar, ikramiyesi ödenmez. İdarenin oyunlarında alınmayan ikramiye tutarları, idare hesaplarına gelir kaydedilerek hazineye devredilir" denilmişti.

Milli Piyango İdaresi internet sitesine konulan sayaçta bugün itibariyle ikramiyenin Hazine'ye devredilmesine 168 gün kaldığını belirtiliyor.