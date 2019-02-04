70 Milyon Lira Kazanan Talihli Hala Parasını Almadı! Kaybı 1 Milyon Lirayı Aştı
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli aradan bir aydan fazla süre geçmesine rağmen henüz parasını almadı. Talihli ilk gün parasını alıp banka faizine yatırmış olsaydı karı 1 milyon liradan fazla olacaktı.
31 Aralık 2018'de yapılan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, 7615536 numaralı tam bilete çıktı ancak herkesin merak ettiği talihli, çekilişin üzerinden günler geçmesine rağmen henüz ortaya çıkmadı. Talihli parasını ilk gün banka faizine yatırmış olsaydı karı 1 milyon TL'den fazla olacaktı.
31 ARALIK'A KADAR SÜRESİ VAR
NTV'nin haberine göre, 70 milyon lirayı kazanan talihlinin, başvurması için 31 Aralık 2019 tarihine kadar zamanı var. Bu tarihe kadar parasını tahsil etmezse, ikramiye kamu payına aktarılacak.
KAYBI 1 MİLYON LİRAYI AŞTI
Öte yandan, biletini bugüne kadar almayan talihlinin kaybı yüzbinlerce lirayı buldu. Zira, talihli parasını ilk gün banka faizine yatırsaydı bugüne kadar 1 milyon TL'den fazla gelir elde edecekti.
KADIKÖY'DE BİR BAYİDEN SATILMIŞTI
70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy ilçesindeki Ali Özçalımlı isimli bayiden satıldığı açıklanmıştı.