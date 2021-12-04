7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damgası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damgası

Haberler.com - Haberler | Spor
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damgası

Bundesliga'nın 14. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Greuther Fürth'ü 7-1 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibin golcüsü Patrik Schick 7 dakikada hat-trick yaparken attığı toplam 4 golle maça damga vurdu.

Patrik Schick, Leverkusen'in Greuther Fürth'e tarihi fark attığı maçta şov yaptı. 7-1 biten karşılamada 4 gol atan Çek golcü bunların 3'ünü 7 dakikada attı.

7 DAKİKADA HAT-TRICK

Leverkusen lig sonuncusu rakibine karşı ikinci yarıda da hız kesmedi. Ancak ikinci yarıda Patrik Schick'in tek kişilik dev oyunu güne damga vurdu. 49. dakikada kendisinin ilk golünü kaydeden Schick son bölüme girilirken 7 dakikada hat-trick yaptı. 69, 74 ve 76. dakikalarda sahneye çıkan Çek golcü skoru belirledi ve Leverkusen, Greuther Fürth'ü 7-1 mağlup etti. Patrick Schick böylece Bundesliga kariyerindeki ilk hat-trick'e imzasını atmış oldu.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title