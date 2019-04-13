63 Futbol Sahası Büyüklüğünde! Hepsi Denizden Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülenproje kapsamında geçen yıl "hayalet ağ" olarak bilinen terk edilmiş 59 bin 750metrekare ağ ile 2 bin 120 sepet denizlerden temizlendi, son 4 yılda ise 448 bin750 metrekare ağ ve 4 bin 420 sepet denizlerden çıkarıldı. Böylece denizlerden 4 yılda bir futbol sahası yüzeyini 63 kez dolduracak kadar "hayalet ağ" çıkarılmış oldu.

Balıkçılık av sezonunun 15 Nisan Pazartesi günü sonaerecek olması dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları,balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satışyerlerinde bakanlık personelince denetimler yapılıyor. Planlı, ihbar ve şikayete dayalı anlık denetimler yapan bakanlıkpersoneli, her yıl ayda 1-2 kez de eş zamanlı çapraz denetim gerçekleştiriyor. Bukapsamda geçen yıl İzmir, Çanakkale, Yalova, Samsun, Giresun, Sinop, Ordu ,Bartın, Bursa, Düzce, Kastamonu, Kocaeli, Zonguldak, Antalya, Mersin, İstanbul,Konya ve Ankara'da eş zamanlı çapraz denetimde bulunuldu. Çapraz denetimleresnasında balıkçı ve esnafa su ürünleri mevzuatı konusunda bilgilendirme deyapıldı.

Bakanlıkça geçen yıl toplam 105 bin 755 denetim yapılırken, 739 ton suürününe ve 2 bin 99 av aracına el konuldu. Denetimlerde 4 bin 72 iş yeri veyakişiye 5 milyon 780 bin 640 lira idari para cezası uygulandı, 46 balıkçıgemisinin ruhsatları iptal edildi.

DENİZLERE ÇİPURA VE LEVREK YAVRUSU BIRAKILDI

Su kaynaklarının balıklandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında da2018 yılında üretimi gerçekleştirilen 6 milyon sazan yavrusu 60 ilde 685 göl vegöletlere, 30 bin granyöz, 300 bin çipura ve 300 bin levrek yavrusu denizlerebırakıldı. Son 10 yılda toplam 51 milyon adet sazan, 10 bin Mersin balığı, 103bin kalkan, 5 bin Karadeniz alabalığı, 628 bin çipura-levrek ve 30 bin granyözyavrusu ile su ürünleri kaynaklarına balıklandırma yapıldı.

Kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla balık boyları afişlerihazırlanarak, okullar, balıkçılar ve tüketicilere dağıtıldı. Denizlerde ve içsularda kontrol tekneleri ile su ürünleri denetimlerinin daha etkin yapılabilmesiiçin Sahil Güvenlik Komutanlığında 30 personele süratli bot kullanma kursuverilirken bu yıl 30 personel daha eğitilecek.

DENİZLER "HAYALET AĞLAR"DAN TEMİZLENİYOR

Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi kapsamındageçen yıl Hatay, Adana, Muğla, Çanakkale ve Konya'da 67 lokasyonda 40 bin 697dekar alan tarandı ve 59 bin 750 metrekare ağ ile 2 bin 120 adet sepet çıkarıldı.2014-2020 dönemini kapsayan proje kapsamında, 4 yılda 448 bin 750 metrekare ağ ve4 bin 420 sepet denizlerden temizlendi. Böylece denizlerden 4 yılda bir futbolsahası yüzeyini 63 kez dolduracak kadar "hayalet ağ" çıkarılmış oldu.

Balık stoklarının korunması ve av baskısının azaltılması için balıkçıgemisi sayısının azaltılmasına çalışılırken geçen yıl 10 metre ve üzeriuzunluktaki gemisini avcılıktan çeken 39 balıkçıya, 4 milyon 87 bin liradestekleme ödemesi yapıldı.

Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması için denizlerdefaaliyet gösteren 10 metreden küçük balıkçı gemileri destekleme kapsamınaalınırken 2017'de destekleme şartlarını sağlayan 8 bin 763 balıkçıya 7 milyonlira, geçen yıl da 10 bin 297 balıkçı gemisi sahibine 8,2 milyon lira ödendi.