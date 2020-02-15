60 liralık antifrizden kaçtı, 7 bin liralık masraftan kaçamadı

15.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:07

Diyarbakır'da uzun yıllar sonra etkili olan kar ve don olayı, araç sahiplerini masraflarla karşı karşıya getirdi. 60 liralık antifrizden kaçan sürücüler, araçlarının donması nedeni ile 7 bin liraya yakın masrafla karşılaştı.



Diyarbakır'da uzun bir aradan sonra etkisini gösteren kar yağışı ve don hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kış öncesi araçlarının bakımını yaptırmayan sürücüler de olumsuzluklardan etkilendi. Araçlarına 60 liralık antifriz eklemeyen sürücüler, sanayi sitelerine akın etti. 60 lirayla ortadan kalkabilecek donan araçların tamiri ise 7 bin lirayı buldu. Motor ustası Mustafa Bulut, araç sahiplerine yola çıkmadan önce bakım yapmaları uyarısında bulundu.



"Yola çıkmadan önce bakımları yaptırın"



Diyarbakır'da hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğünü ve müşteriler masraflardan kaçtığı için araçlarına antifriz bırakmadıklarını kaydeden motor ustası Mustafa Bulut, antifriz bırakılmadığı için de araçların donduğunu söyledi. Bulut, "Aracın donması sonucu 5-7 bin lira arasında masraf çıkıyor. En pahalı antifriz 60 liradır, bu eksi 35 dereceye kadar dayanıklıdır. Kışa girdiğimizde kış bakımı ve periyodik bakımı yapmak zorundayız. Bu araca da yağ bakımı ve periyodik bakımı yapılmadığı, antifriz bırakılmadığı için donmuş halde geldi bize çalışmıyordu. Zaten çalıştırılsa ani tepkiden dolayı motora zarar veriyor, bloku patlatıyor. Radyatördür, devir daimdir, yedek su deposudur. Şu an yedek su deposunun içi buz dolu. Bu aracın yaklaşık 2 bin 500 liralık bir masrafı var. Marşa vurmadığı halde bu kadar masrafı çıktı. Marşa vursaydı 5 bin, 7 bin masrafı çıkardı. Bunun sebebi antifrizden dolayı. Yola çıkmadan önce arabanızın antifriz ve kışlık bakımını yapmaya çalışın. Böyle bir şeyle karşılanmamak için bakımlara ve en kısa zamanda servislerine gitmeleri lazım" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA