6 Süper Lig Kulübü, PFDK'ya Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
6 Süper Lig kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"AKHİSARSPOR Kulübü'nün 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması' nedeniyle 2018-2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 madde 5 ve Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ, ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT NEDENİYLE SEVK EDİLDİ
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TRABZONSPOR'DA 3 İSİM PFDK'YA SEVK EDİLDİ
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 20.01.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ÖZER BAYRAKTAR'ın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi GÖKHAN KANDEMİR'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi İBRAHİM HALUK ŞAHİN'in 21.01.2019 tarihinde medyaya yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BURSASPOR VE FENERBAHÇE, ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT NEDENİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
BURSASPOR Kulübü'nün 21.01.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 21.01.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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hasan koç futboldan almadığın belli acın varki senin yaşadığın yerden böyle yetenekler çıkmıyorçekemiyosan anten tak keser seniCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadaşlar GS hakem düdüğünü assın dediğinde bütün takımlar karşı çıktı o ğün bize bügün size olacağı belli bu hakemlerin havasını indirmek gerekir dediğim dedik çaldığım düdük diyorlar VAR ne olaki bir takımın yönetişi çıkıpta GS haklı demedi beter olun ağlamaya devam edersiniz umarımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Trabzon basakşehir maçının hakemlerini,de unutmayın sakın onlarında sevkedin eğer adaletli isenizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TFF ayakta kalmak için bjk kullanıyor imajı veriyor, yat kalk bjk ceza. . . GS , BAŞAKŞEHİR VE BJK TS BURSA Kaçar defa PDK sevk edilmiş açıklansın , Başakşehir korunuyormu , yoksa kamuoyu hep yanılgı içindemi, Son 2 yılda bjk nın köşe dönme maçlarına atanan hakemler nasıl seçiliyorda bjk hep kaybediyor hatta ts da aynı durumda , gecen yıl FB LEHİNE verilen kupa maçı hükmen galibiyete, bjk men cezasına kimler karar vermiştir diyelimki TFF başakşehiri şampiyon yaptı , avrupada payemi alacak. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şikeci hamsilerin süper ligde işi yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır